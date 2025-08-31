31 Ağustos 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Ali Yılmaz iyiydi ama hataları vardı
AHMET ÇAKAR
Ali Yılmaz iyiydi ama hataları vardı

Ali Yılmaz iyiydi ama hataları vardı

31.08.2025, Pazar
Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir. Mesela Sanchez, kornerden gelen topa mükemmel yükseldi, golü yapabildi. Osimhen'in, Abdülkerim'in harika ortasında Samet'in arkasına koşup kafayı vurabilmesi tam bir golcü özelliği. Son golde de İcardi sadece golü attı. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. G.Saray'ın defans anlayışı çok sorunlu. Sezon başından beri belki sadece bir gol yediler ama Şampiyonlar Ligi'nde elin oğlu, adamı elek gibi yapar. Mesela yedikleri gole bakalım, bence kabahat Torreira'da değil. Torreira'ya pası veren kaleci Günay'da. Günay, Torreira'ya pası verirken arkasındaki adamın bastığını görüyor. O pası neden Torreria'ya veriyorsun? Torreira kaptırıyor, akabinde de gol geliyor. Dün gece Rize iki gol attı, ofsayt diye sayılmadı. İkinci yarıda da önemli pozisyonları var. Çok tuhaf belki ama yakaladıkları pozisyonlar en az G.Saray kadar.
Hakem Ali Yılmaz, oyun genelinde iyiydi. Ama başta Lemina olmak üzere, birkaç mutlak sarı kart hatası yaptı. Rizespor'un iki golü iptal edildi ofsayt diye, biri çok açık, diğeri sadece 5 santimetre. Belli oranda da teknolojiye güvenmekten başka çaremiz yok.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hakem çok tedirgindi 28.08.2025 Perşembe
Tek neden para! 25.08.2025 Pazartesi
Hakem iyi görünmedi 24.08.2025 Pazar
F.Bahçe iyi oynamıyor 21.08.2025 Perşembe
Bu hakem sahalara bile giremez! 17.08.2025 Pazar
İlk çeken Galatasaray’dan Sallai! 09.08.2025 Cumartesi
Fenerbahçe’ye şaşırıyorum! 04.07.2025 Cuma
Osimhen kalırsa favori G.Saray 19.05.2025 Pazartesi
Onuru zedeledi! 15.05.2025 Perşembe
Protokole aykırı 11.05.2025 Pazar
Daha Fazla Gör