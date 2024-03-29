Terör örgütü PKK İHA ve SİHA'lara yönelik geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak insansız hava araçlarını hedef aldığını-alacağını açıklamıştı.

PKK sözde saldırılarda hangi silahları kullandığını açıklamamıştı ancak Türk istihbaratı terör örgütünün kamikaze İHA sistemleri edinmeye çalıştığı bilgisini çoktan kayıtlara geçmişti.

Peki, terör örgütü PKK'ya bu silahların tedarikçileri kim olabilir?

Herkesin tahmin ettiği olağan şüpheliler belli aslında. Elinde Amerikan yapımı füzelerin olduğu bilinen terör örgütü PKK'nın İran yapımı Meraj İHASAVAR kamikaze sistemlerini almış olabileceği gelen istihbarat bilgileri arasında.

Tabi ki bu sistemler doğrudan Tahran eli ile olmuyor. Arada farklı kanalların kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu kanal ise Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile yakın ilişkilere sahip olduğu için uyardığı Süleymaniye'de söz sahibi olan Bafil Talabani olduğu düşünülüyor.

Terör örgütü PKK'nın böyle bir silahı edinme sebebi belli. Yok oluş sürecini uzatmak istiyor. Çünkü SİHA'lar teröristlerin her an ensesinde Türkiye ile İran arasında bir sorun gözükmüyor. Peki, İran'ın böyle bir alışverişten çıkarı ne olabilir?

Irak yönetiminde etkili bir nüfuzu olan İran, Irak'ı kendi başına karar almasını istemiyor. Zira bu durumda Türkiye ile yakınlaşacak olan Irak yönetiminin zaman ilerledikçe hem ticari anlaşmalarda farklı rotalar çizebileceği; endişesi taşıyor.

Körfez'i Irak üzerinden Türkiye'ye bağlayacak bin 200 kilometrelik bir otoyol ve demiryolu kurmayı amaçlayan Irak Kalkınma Yolu Projesi İran'ın bu endişesini arttırıyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veren Bafil Talabani Türkiye tarafından çeşitli kanallarla uyarılmıştı.

Talabani'nin örgüt ile ilişkisi devam ediyor. İşte terör örgütü PKK'nın elinde bu silahın olması onun da işine geliyor. Ancak bu destek Talabani'nin sonunu da getirebilir.

Türkiye Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı Pençe Harekatlarını genişletti. 'Bahar Kalkanı Harekatı' sesiz ve derinden devam ediyor. İşte panikleyen örgüt ve destekçileri bu yüzden bütün imkânlarını seferber etmiş durumda.

Türkiye hem sınır güvenliği hem de Kalkınma Yolu'nun güvenliği için bu hamleyi yapmak zorunda. Terör örgütü PKK ve yandaşları konuşmaya Türkiye vurmaya devam ediyor.