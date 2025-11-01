İstanbul'da "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenleniyor!

08:30 01 Kasım 2025

Türkiye’nin en özgün eğitim platformlarından biri haline gelen Eğitimde 1 Adım Ötesi, bu yıl düzenleyeceği zirve ile eğitim dünyasında önemli bir tartışmayı gündeme taşıyor. Bu yılın teması “Eğitimde Dekolonizasyon” olarak belirlendi.

Sömürgeciliğin yalnızca geçmişte kalmadığı, günümüzde de farklı biçimlerde etkisini sürdürdüğü vurgulanan zirvede; eğitim sistemlerinin Batı merkezli bilgi anlayışını yeniden üreten yapısal unsurları ele alınacak. Zirve, yerel bilgi birikimini görünür kılmayı, sömürgeci zihniyetin izlerini ortadan kaldırmayı ve kültürel çeşitliliğe saygı duyan bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor.

NUN Okulları ev sahipliğinde 1 Kasım 2025’te gerçekleşen Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak konuşmalar, söyleşiler ve atölyelere sahne olacak. Organizasyon, daha adil, eşitlikçi ve kültürel olarak duyarlı bir eğitim anlayışı için önemli bir platform olmayı amaçlıyor.