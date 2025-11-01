01 Kasım 2025, Cumartesi
İstanbul'da "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenleniyor!

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 01.11.2025 12:29 Güncelleme: 01.11.2025 12:31
İstanbul’da Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi

NUN Okulları tarafından 2018 yılında hayata geçirilen geleneksel “Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi”, bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Her yıl eğitim alanında yenilikçi bakış açılarını gündeme taşıyan zirve, bu kez “Eğitimde Dekolonizasyon” temasıyla katılımcılarını ağırladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga zirveden detayları aktardı.

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin 5'incisi 1 Kasım 2025 tarihinde "Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, eğitimciler başta olmak üzere eğitimin her alanından katılımcıları bir araya getirdi.

İşte Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga'nın da katıldığı zirvede yaşananlar:

CANLI ANLATIM
12:01 01 Kasım 2025

"DİL VE DÜŞÜNCE ÜZERİNDEKİ PRANGALARI KALDIRMAK GEREKİYOR"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci A Haber’in sorusunu yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, Yelkenci’ye “Zihinlerdeki bağımsızlık için yalnızca müfredat değişikliği yeterli mi yoksa kökten bir zihniyet devrimi mi gerekiyor?” sorusunu yöneltti.

İŞTE ZİHİNSEL BAĞIMSIZLIK ANAHTARI!

Yelkenci, soruya “Evet çok güzel bir soru. Kesinlikle. Tabii bir genel bir kabul var. Bu tartışılacak bir kabul. Her şeyi eğitimle halledebiliriz kabulü. Evet bir yere kadar doğru. Birçok şeyi eğitimle halledebiliriz ama öncesinde bilimsel paradigmalara gitmek lazım. Yani eğitimden geriye doğru gitmek lazım. Bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor bu zincirleri kırabilmemiz için, zihinsel prangaları kırıp özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor ve bilgiyi yeniden ele almamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de başka bir dekolonizasyon adımı gerekiyor. O da dil. Dil ve düşünce. Dil ve düşünce üzerindeki prangaları kaldırmak gerekiyor ve tamamen bizim kendi kavramlarımızla ürettiğimiz kendi kavramlarımızla düşündüğümüz ve ürettiğimiz bir düşünce biçimi bir felsefe ortaya koymamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda tam anlamıyla eğitimde de bir özgürleşmeden söz edebiliriz.” şeklinde yanıt verdi.

09:00 01 Kasım 2025

ESRA ALBAYRAK’TAN HOŞ GELDİNİZ KONUŞMASI

NUN Okulları tarafından ilk kez 10 Mart 2018'de düzenlenen geleneksel zirveye bütün eğitimciler davet edildi. Saat 09.00'da başlayan zirvede hoş geldiniz konuşmasını NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.

08:50 01 Kasım 2025

"EĞİTİMDE DEKOLONİZASYON"

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin 5’incisi bugün "Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.

08:30 01 Kasım 2025

BÜTÜN EĞİTİMCİLER DAVETLİ!

Türkiye’nin en özgün eğitim platformlarından biri haline gelen Eğitimde 1 Adım Ötesi, bu yıl düzenleyeceği zirve ile eğitim dünyasında önemli bir tartışmayı gündeme taşıyor. Bu yılın teması “Eğitimde Dekolonizasyon” olarak belirlendi.

Sömürgeciliğin yalnızca geçmişte kalmadığı, günümüzde de farklı biçimlerde etkisini sürdürdüğü vurgulanan zirvede; eğitim sistemlerinin Batı merkezli bilgi anlayışını yeniden üreten yapısal unsurları ele alınacak. Zirve, yerel bilgi birikimini görünür kılmayı, sömürgeci zihniyetin izlerini ortadan kaldırmayı ve kültürel çeşitliliğe saygı duyan bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor.

NUN Okulları ev sahipliğinde 1 Kasım 2025’te gerçekleşen Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak konuşmalar, söyleşiler ve atölyelere sahne olacak. Organizasyon, daha adil, eşitlikçi ve kültürel olarak duyarlı bir eğitim anlayışı için önemli bir platform olmayı amaçlıyor.

