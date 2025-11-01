İstanbul'da "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenleniyor!
NUN Okulları tarafından 2018 yılında hayata geçirilen geleneksel “Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi”, bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Her yıl eğitim alanında yenilikçi bakış açılarını gündeme taşıyan zirve, bu kez “Eğitimde Dekolonizasyon” temasıyla katılımcılarını ağırladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga zirveden detayları aktardı.
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin 5'incisi 1 Kasım 2025 tarihinde "Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, eğitimciler başta olmak üzere eğitimin her alanından katılımcıları bir araya getirdi.
İşte Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga'nın da katıldığı zirvede yaşananlar:
"DİL VE DÜŞÜNCE ÜZERİNDEKİ PRANGALARI KALDIRMAK GEREKİYOR"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci A Haber’in sorusunu yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, Yelkenci’ye “Zihinlerdeki bağımsızlık için yalnızca müfredat değişikliği yeterli mi yoksa kökten bir zihniyet devrimi mi gerekiyor?” sorusunu yöneltti.
Yelkenci, soruya “Evet çok güzel bir soru. Kesinlikle. Tabii bir genel bir kabul var. Bu tartışılacak bir kabul. Her şeyi eğitimle halledebiliriz kabulü. Evet bir yere kadar doğru. Birçok şeyi eğitimle halledebiliriz ama öncesinde bilimsel paradigmalara gitmek lazım. Yani eğitimden geriye doğru gitmek lazım. Bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor bu zincirleri kırabilmemiz için, zihinsel prangaları kırıp özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor ve bilgiyi yeniden ele almamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de başka bir dekolonizasyon adımı gerekiyor. O da dil. Dil ve düşünce. Dil ve düşünce üzerindeki prangaları kaldırmak gerekiyor ve tamamen bizim kendi kavramlarımızla ürettiğimiz kendi kavramlarımızla düşündüğümüz ve ürettiğimiz bir düşünce biçimi bir felsefe ortaya koymamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda tam anlamıyla eğitimde de bir özgürleşmeden söz edebiliriz.” şeklinde yanıt verdi.
ESRA ALBAYRAK’TAN HOŞ GELDİNİZ KONUŞMASI
NUN Okulları tarafından ilk kez 10 Mart 2018'de düzenlenen geleneksel zirveye bütün eğitimciler davet edildi. Saat 09.00'da başlayan zirvede hoş geldiniz konuşmasını NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.
"EĞİTİMDE DEKOLONİZASYON"
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin 5’incisi bugün "Eğitimde Dekolonizasyon" başlığıyla NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.
BÜTÜN EĞİTİMCİLER DAVETLİ!
Türkiye’nin en özgün eğitim platformlarından biri haline gelen Eğitimde 1 Adım Ötesi, bu yıl düzenleyeceği zirve ile eğitim dünyasında önemli bir tartışmayı gündeme taşıyor. Bu yılın teması “Eğitimde Dekolonizasyon” olarak belirlendi.
Sömürgeciliğin yalnızca geçmişte kalmadığı, günümüzde de farklı biçimlerde etkisini sürdürdüğü vurgulanan zirvede; eğitim sistemlerinin Batı merkezli bilgi anlayışını yeniden üreten yapısal unsurları ele alınacak. Zirve, yerel bilgi birikimini görünür kılmayı, sömürgeci zihniyetin izlerini ortadan kaldırmayı ve kültürel çeşitliliğe saygı duyan bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor.
NUN Okulları ev sahipliğinde 1 Kasım 2025’te gerçekleşen Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak konuşmalar, söyleşiler ve atölyelere sahne olacak. Organizasyon, daha adil, eşitlikçi ve kültürel olarak duyarlı bir eğitim anlayışı için önemli bir platform olmayı amaçlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
- Hafta sonu bahar havası yaşanacak! Yağış yok, pastırma ayazı etkisini artırıyor: Sis ve pus kapıda
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Bilim dünyasının yeni gözde bitkisi! İkisi bir arada: Hem zindelik veriyor hem de formda tutuyor
- İstanbullular hazır olun! 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- ABD vizesinde yeni dönem! Başvuru süresi kısalıyor: ABD vize randevusu nasıl alınır, kaç gün beklemeniz gerekiyor?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Başakşehir FK – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O şişeler sizi aldatıyor! Uzmanlar açıkladı: Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var?
- Optik illüzyon: Sezgisel mi davranıyorsunuz, stratejik mi? İlk gördüğünüz şekil kişiliğinizi ele veriyor