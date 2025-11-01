Zihinsel bağımsızlık için "Dil ve Düşünce Devrimi" şart

ahaber.com.tr ekibinden Büşra Arga’nın “Zihinlerdeki bağımsızlık için yalnızca müfredat değişikliği yeterli mi yoksa kökten bir zihniyet devrimi mi gerekiyor?” sorusunu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Zihinsel prangaları kırıp özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için bilimi yeniden üretmemiz gerekiyor ve bilgiyi yeniden ele almamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de başka bir dekolonizasyon adımı gerekiyor. O da dil. Dil ve düşünce. Dil ve düşünce üzerindeki prangaları kaldırmak gerekiyor.” diyerek cevapladı.

