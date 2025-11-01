Eğitimde Dekolonizasyon’ zirvesi | Esra Albayrak'tan eğitimde milli duruş: "Anti-batıcı değiliz ama…”

01 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 19:16
NUN Okulları tarafından 2018 yılında hayata geçirilen geleneksel “Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi”, bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Her yıl eğitim alanında yenilikçi bakış açılarını gündeme taşıyan zirve, bu kez “Eğitimde Dekolonizasyon” temasıyla katılımcılarını ağırladı. Ahaber.com.tr editörü Büşra Arga zirveden detayları aktardı.
