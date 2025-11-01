01 Kasım 2025, Cumartesi
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri: Figüran değil kurucu kadroyuz
Akademisyen, yazar Dr. Nihal Fırat Özdemir ahaber.com.tr ekibinden Büşra Arga’ya özel açıklamalarda bulundu. Dr. Nihal Fırat Özdemir eğitimde dekolonizasyonun asıl amacının, "biz yapamayız" gibi kolonyal fısıltıları susturarak bilgiye dayalı bir özgüven inşa etmek olduğu vurguladı. Özdemir bu sürecin, "fark etmek, sahiplenmek ve birlikte inşa etmek" adımlarından geçtiği belirtirken, Batı merkezli hikayelerde "figüran" olmak yerine, kendi kültürel ve tarihi köklerimizle "kurucu kadro" olarak kendi hikayemizi yazmamız gerektiğinin altı çizdi.