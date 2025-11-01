01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri: Figüran değil kurucu kadroyuz
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri: Figüran değil kurucu kadroyuz

Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri: Figüran değil kurucu kadroyuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 13:48
Akademisyen, yazar Dr. Nihal Fırat Özdemir ahaber.com.tr ekibinden Büşra Arga’ya özel açıklamalarda bulundu. Dr. Nihal Fırat Özdemir eğitimde dekolonizasyonun asıl amacının, "biz yapamayız" gibi kolonyal fısıltıları susturarak bilgiye dayalı bir özgüven inşa etmek olduğu vurguladı. Özdemir bu sürecin, "fark etmek, sahiplenmek ve birlikte inşa etmek" adımlarından geçtiği belirtirken, Batı merkezli hikayelerde "figüran" olmak yerine, kendi kültürel ve tarihi köklerimizle "kurucu kadro" olarak kendi hikayemizi yazmamız gerektiğinin altı çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri: Figüran değil kurucu kadroyuz
Terörsüz Türkiye’de yeni adım ne olacak?
Terörsüz Türkiye'de yeni adım ne olacak?
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Türkiye Gazze’de barış gücüne katılacak mı?
Türkiye Gazze'de barış gücüne katılacak mı?
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Thodex’in kurucusu cezaevindeki ölü bulundu
Thodex'in kurucusu cezaevindeki ölü bulundu
Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?
Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkabilir mi?
Terörsüz Türkiye yorumu: Tarihi adımlar atıldı
Terörsüz Türkiye yorumu: Tarihi adımlar atıldı
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Daha Fazla Video Göster