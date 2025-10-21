CANLI | Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza...
İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülen davanın 6. duruşması bugün görüldü. Minguzzi katillerine 24 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dört sanık için en üst sınırdan ceza istemişti.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapılıyor.
ANNE YASEMİN MİNGUZZİ'YE DESTEK! ADLİYEYE GELEN VATANDAŞLARLA KUCAKLAŞTI
Anne Yasemin Minguzzi, duruşma arasında adliye önünde bekleyen yüzlerce destekçiyle bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Minguzzi duygu dolu anlar yaşarken, "Asla yalnız değilsin" sloganları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ardından büyük bir kalabalık eşliğinde adliye bahçesinde Ahmet Minguzzi için kırmızı balonlar uçuruldu. Anne Minguzzi karar duruşması öncesi duygularını, "Korksunlar benden, o karar çıkacak" şeklinde dile getirdi.
DURUŞMAYA ARA!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.
SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.
"YASEMİN YANINDAYIZ"
Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Destek için duruşma salonu önünde bekleyenler anne Yasemin Akıncılar için, 'Yasemin yanındayız' sloganları attı. Duruşma salonu önünde bekleyenlerin yanı sıra, Anadolu Adliyesi bahçesinde bekleyen kalabalık da aileye destek sloganları attı.
"ÇOK PİŞMANIM"
Duruşmaya ara verilmeden önce sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık B.B. 'Yaptığım herşey için çok pişmanım çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de pişmanlığını dile getirerek, 'Çok pişmanım' dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, 'Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum.Ben suçlu değilim. Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından da mahkeme saat 12.00 sıralarında duruşmaya ara verdi.
AVUKATTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA! O SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklardan Müslüm Doğan’ın avukatı, savunması sırasında “Ahmet’i mazlum gibi gösteriyorlar.” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Avukatın sözleri salonda büyük tepki topladı.
MİNGUZZİ DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA BAŞLADI
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.
DURUŞMA BAŞLADI
Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.
DESTEK İÇİN GELDİLER
KARAR GÜNÜ!
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapılacak.
SAVCI, EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Bir önceki celsede savcı, dört sanık hakkında mütalaasını sunmuştu.
Savcı, iki sanık için "çocuğun ölümüne neden olma", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçlarından en üst sınırdan ceza talep etmişti.
Ayrıca mütalaada "takdiri indirim" ve "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması istendi. 5. duruşmada iki sanık ifade vermiş, yeni eklenen bir sanığın avukatı ise müvekkilinin ilkokul dönemine ait engelli raporunu mahkemeye sunmuştu.
Raporda dikkat dağınıklığı ve konuşma güçlüğü gibi ifadelerin yer alması salonda tepkiyle karşılanmıştı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.
