CANLI | Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza...

12:14 21 Ekim 2025

Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

"YASEMİN YANINDAYIZ"

Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Destek için duruşma salonu önünde bekleyenler anne Yasemin Akıncılar için, 'Yasemin yanındayız' sloganları attı. Duruşma salonu önünde bekleyenlerin yanı sıra, Anadolu Adliyesi bahçesinde bekleyen kalabalık da aileye destek sloganları attı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Duruşmaya ara verilmeden önce sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık B.B. 'Yaptığım herşey için çok pişmanım çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de pişmanlığını dile getirerek, 'Çok pişmanım' dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, 'Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum.Ben suçlu değilim. Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından da mahkeme saat 12.00 sıralarında duruşmaya ara verdi.

AVUKATTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA! O SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklardan Müslüm Doğan’ın avukatı, savunması sırasında “Ahmet’i mazlum gibi gösteriyorlar.” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Avukatın sözleri salonda büyük tepki topladı.