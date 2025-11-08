CANLI | Kocaeli'de parfüm fabrikasında patlama sonrası yangın! Acı haber geldi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlatırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Hakan Süer, yangınla ilgili kahreden detayı açıklarken, "Hayatını kaybedenlerin hepsi kız çocuğu" dedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
FACİA ANI KAMERADA!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Yangın faciasında 6 kişi hayatını kaybederken, facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yangın bölgesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Vali Aktaş, "6 can kaybı 1'i ağır 5 yaralı var" dedi.
A HABER 6 CAN KAYBININ YAŞANDIĞI NOKTADA!
Yangının merkez üssünden bildiren Gazeteci Hakan Süer, patlamanın bilançosunu ve fabrikanın durumunu şu sözlerle aktardı:
"Şu anda olay yerindeyiz. Burası bir atölye, pastacılık malzemelerinin yapıldığı bir nokta. Ne yazık ki 6 kişi hayatını kaybetti. Bir işçinin de durumunun ağır olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde büyük bir patlamayla aslında başladı, ardından da şiddetli bir gürültü ve yangın... O yangınla birlikte fabrika içerisinde bulunan çalışanlardan 6 kişi hayatını kaybetti."
"VARDİYADA 12 KİŞİ VARDI, 3 KİŞİ ARANIYOR"
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazda, kayıp işçilerin olabileceği endişesi hakim. Süer, yetkililerden aldığı son bilgiyi paylaşarak içeride olmasından korkulan işçi sayısını açıkladı:
"Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda vardiyada 12 kişinin çalıştığı yönünde. 6 kişinin cansız bedenine an itibarıyla ulaşıldı. Bir kişi yaralı olarak çıkartıldı, iki kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığı biliniyor. Bu durumda 9. Üç kişi... İçeride 3 kişi daha olabilir. İşte bu doğrultuda da ekipler, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri içeride arama çalışmalarına devam ediyor."
PATLAMA YERLEŞİM YERİNİN ORTASINDA!
Patlamanın yaşandığı atölyenin sanayi bölgesi değil, yerleşim yerlerinin ve iş merkezlerinin bulunduğu bir noktada olması facianın boyutunu gözler önüne serdi. Muhabirimiz Hakan Süer, çevredeki tehlikeye dikkat çekti:
"Bakın burada bir ev var. İşkur binası hemen yanında. Yaklaşık 50 metre ileride benzin istasyonu var. Karşıda bir bina var, o da başka bir iş yeri var. Yani burası şehrin merkezinde. Dilovası ilçesinin Mimar Sinan Caddesi, en işlek caddelerinden bir tanesi burası."
SAĞLIK BAKANI OLAY YERİNDE
Facia haberinin ardından devletin zirvesi de bölgeye akın etti. Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ardından Sağlık Bakanı'nın da olay yerine intikal ettiğini belirten Süer, o anları canlı yayında aktardı:
"Evet, Sağlık Bakanı geldi. Sağlık Bakanı da an itibarıyla bu bölgede... Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirmiş olduğu savcılar da şu anda olay yerinde incelemelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birazdan da Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama bekliyoruz."
KAHREDEN DETAY
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Hakan Süer yangınla ilgili kahreden detayları aktardı.
Süer, "Valiliğin açıklamasının ardından 6 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu belirtebiliriz. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin hepsi kız çocuğu yaşlarının küçük olma ihtimali yüksek. Resmi bir açıklama yok ama biz bunu net olarak biliyoruz. Hepsi kız çocuğu." dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05'te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır."
ACI HABER GELDİ
Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor.
YARALILAR VAR
A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Hakan Süer Kocaeli'de meydana gelen patlamayla ilgili son detayları aktardı.
Süer, "Sokak arasında parfüm üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikanın mahalle arasında olması ve patlamalarla birlikte yangının başlaması büyük bir paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte çevredeki evlerin de camları kırıldı. Alevler Kocaeli'nin birçok noktasından görülür hale geldi. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi. Fabrikada yaklaşık 20 kişinin çalıştığı belirtildi. Araştırmalar devam ediyor fabrikanın içerisinde işçiler var mı yok mu diye. İlk aldığımız bilgilere göre işçiler mesaiye başlamadığı yönünde. Ambulans 5 tane yaralıyı hastaneye kaldırdığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
PARFÜM FABRİKASINDA YANGIN!
Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
