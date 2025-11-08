CANLI | Kocaeli'de parfüm fabrikasında patlama sonrası yangın! Acı haber geldi

11:15 08 Kasım 2025

Yangının merkez üssünden bildiren Gazeteci Hakan Süer, patlamanın bilançosunu ve fabrikanın durumunu şu sözlerle aktardı:

"Şu anda olay yerindeyiz. Burası bir atölye, pastacılık malzemelerinin yapıldığı bir nokta. Ne yazık ki 6 kişi hayatını kaybetti. Bir işçinin de durumunun ağır olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde büyük bir patlamayla aslında başladı, ardından da şiddetli bir gürültü ve yangın... O yangınla birlikte fabrika içerisinde bulunan çalışanlardan 6 kişi hayatını kaybetti."

"VARDİYADA 12 KİŞİ VARDI, 3 KİŞİ ARANIYOR"

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazda, kayıp işçilerin olabileceği endişesi hakim. Süer, yetkililerden aldığı son bilgiyi paylaşarak içeride olmasından korkulan işçi sayısını açıkladı:

"Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda vardiyada 12 kişinin çalıştığı yönünde. 6 kişinin cansız bedenine an itibarıyla ulaşıldı. Bir kişi yaralı olarak çıkartıldı, iki kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığı biliniyor. Bu durumda 9. Üç kişi... İçeride 3 kişi daha olabilir. İşte bu doğrultuda da ekipler, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri içeride arama çalışmalarına devam ediyor."

PATLAMA YERLEŞİM YERİNİN ORTASINDA!

Patlamanın yaşandığı atölyenin sanayi bölgesi değil, yerleşim yerlerinin ve iş merkezlerinin bulunduğu bir noktada olması facianın boyutunu gözler önüne serdi. Muhabirimiz Hakan Süer, çevredeki tehlikeye dikkat çekti:

"Bakın burada bir ev var. İşkur binası hemen yanında. Yaklaşık 50 metre ileride benzin istasyonu var. Karşıda bir bina var, o da başka bir iş yeri var. Yani burası şehrin merkezinde. Dilovası ilçesinin Mimar Sinan Caddesi, en işlek caddelerinden bir tanesi burası."

SAĞLIK BAKANI OLAY YERİNDE

Facia haberinin ardından devletin zirvesi de bölgeye akın etti. Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ardından Sağlık Bakanı'nın da olay yerine intikal ettiğini belirten Süer, o anları canlı yayında aktardı:

"Evet, Sağlık Bakanı geldi. Sağlık Bakanı da an itibarıyla bu bölgede... Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirmiş olduğu savcılar da şu anda olay yerinde incelemelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birazdan da Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama bekliyoruz."