6 işçiye mezar olan fabrikanın sahibi kaçtı!

Giriş: 08.11.2025 12:40
Kocaeli Dilovası’ndaki parfüm fabrikasında yaşanan patlamada 6 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi hâlâ aranıyor. A Haber canlı yayınında gazeteci Hakan Süer, fabrikanın sahibinin olay sonrası kaçtığını açıkladı. Süer ayrıca, işletmenin 11 ay önce CİMER’e şikayet edildiğini ve yerleşim alanında faaliyet göstermesinin tehlikeye yol açtığını belirtti.
