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Malatya’da askeri helikopter düştü! MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu | A Haber kaza yerinde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya’da askeri helikopter düştü! MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu | A Haber kaza yerinde

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. MSB, düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıklarken kazada 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahaber.com.tr, kazaya ilişkin tüm gelişmeleri anbean aktarıyor.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

20:02

LOKAL SİS PİLOTLARI NASIL ETKİLER?

A Haber canlı yayınına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki hava koşullarını değerlendirerek lokal sisin pilotlarda vertigo ve yön kaybına yol açabilecek risklerine dikkat çekti.

ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

“LOKAL SİS PİLOTLARDA VERTİGO VE YÖN KAYBINA YOL AÇABİLİR”

Malatya’daki helikopter kazasının ardından teknik ve meteorolojik ihtimalleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki lokal sisin pilotlar açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekti. İzgi, “Lokal sis pilotlarda vertigoya ve yön kaybına yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

GÖRSEL REFERANS KAYBI UÇUŞTA CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Helikopterlerin zorlu hava koşullarındaki hareket kabiliyetini ve uçuş dinamiklerini değerlendiren İzgi, uçuş sırasında görsel referansların kaybedilmesinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti. İzgi, “Uçuş esnasında görsel referans kaybının yaşanması, uçuş dinamikleri açısından çok ciddi riskler barındırır.” sözleriyle bu riskin önemini vurguladı.

 

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YAZI
19:59

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acımız büyük... Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...”

 

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19:51

MALATYA’DAKİ ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ OLASI NEDENLERİ NELER?

A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini, kazanın muhtemel nedenlerini ve olayın yaşandığı Samanköy mevkisinin coğrafi koşullarını değerlendirdi.

MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA KRİTİK İHTİMALLER!

S-70 GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ

Kazaya karışan helikopterin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Olçar, S-70 modelinin Sikorsky tarafından üretilen genel maksat helikopteri olduğunu belirtti. Bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.

Türkiye’de TUSAŞ tarafından üretilen T-70 tipi genel maksat helikopterlerinin de bulunduğunu hatırlatan Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Helikopter kazalarının birden fazla faktörden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Olçar; teknik arıza, bakım süreçleri, olumsuz hava koşulları, görüş yetersizliği ve insan faktörünün incelenmesi gerektiğini belirtti. Dış etkenlerin de ihtimaller arasında değerlendirilebileceğini, ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.

Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu. Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.

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YAZI
19:43

4 ŞEHİDİMİZ VAR

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askerî helikopterde bulunan 4 personelin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtilerek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ MALATYA'DA YANDI!

MSB’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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YAZI
19:41

A HABER OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşarak ilk tespitlerini aktaran A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Maalesef ki akşam saatlerinde bu bilgi bizlere ulaştı. Olay yerine hızla hareket ettik ve şu anda askerler tarafından enkazın olduğu nokta sarılmış vaziyette. İtfaiye ekipleri ardı ardına olay yerine ulaştı ve askeri helikopter olduğu artık teyit edildi. O bölgenin askeri havaalanı olduğunu biliyorduk zaten. Eğitim amaçlı uçuşlar da o noktada sık sık yapılıyor. Akşam saatlerinde, havanın karardığı bir vakitte görgü tanıklarının ifadesine göre helikopterin önce kanat sesi kesildi, daha sonra gürültülü ve patlamalı bir şekilde düştüğü ifade ediliyor. Düştükten sonra büyük bir yangın çıktı ve yangının sürdüğü de gördüğümüz kadarıyla aktarabileceğimiz bilgiler arasında." sözleriyle sahadaki son tabloyu çizdi.

MALATYA'DA HELİKOPTER ALARMI!

Kazanın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde meydana geldiğini belirten Türel, "Askeri helikopter olduğu bilgisini bir kez daha tekrarlayalım. Askeri havaalanının olduğu nokta Malatya Yeşilyurt ilçesi Samanköy noktası." ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARI KAZAYI ETKİLEDİ Mİ?

Havanın açık ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkat çeken muhabir Mehmet Türel, "Şu an Malatya'da hava sıcaklığı aslında mevsim normallerinin üzerinde. İki gündür Malatya'da gayet açık, güzel bir hava vardı. Bugün de yine güneşli bir hava vardı ki şu anda da hava açık, sis yok, soğuk diyebileceğimiz bir hava da yok. Havayla ilgili bir sorunun olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen tabii pilotaj hatasından da bahsediliyor ama havayla ilgili herhangi bir sorun olduğu bilgisi bizlere de ulaşmadı. Malatya'da hava gayet açık ve sıcaktı zaten bugün. Akşam saatlerinde de herhangi bir sis durumu oluşmadı." cevabını verdi.

MALATYA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI!

AMBULANSLARIN BİRİ GİRİYOR BİRİ ÇIKIYOR

Enkaz alanındaki kurtarma ve müdahale trafiğini aktarmayı sürdüren Mehmet Türel, "Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde enkaza ulaştılar. Umarız şehidimiz olmaz. Şu anda tam askeriyenin önündeyiz. Ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Tek temennimiz, duamız şehit olmaması yönünde. Şu anda bizler de o kordonun dışındayız, sizlere net bilgileri aktarma gayretindeyiz. O noktaya hareket eden çok sayıda ambulansın olduğu gözleniyor, net bir şekilde görülüyor ve büyük bir duman tabii ki ateşten sonra yükseldi. Şu anda enkaza müdahale ediliyor." sözleriyle bölgedeki can pazarını anlattı.

KAZA KIRIM GECE UÇUŞUNDA MEYDANA GELDİ

Aydınlatmanın yapıldığı alanın bizzat kaza yeri olduğunu belirten Mehmet Türel, "Tam o aydınlatmanın yapıldığı nokta helikopter enkazının bulunduğu nokta. Orada şu anda askerlerimizin yine bir çalışması var, itfaiye ekipleri o noktada. Tabii enkaza yaklaştırılmıyor kimse. Kaza tam saat olarak 18.45 dolaylarında oldu." bilgisini verdi.

Uçuşun niteliğini detaylandıran Türel, "Hava kararmıştı. Bir gece uçuşu. Bahsettiğimiz nokta askeri havaalanı; eğitim uçuşu yapacak uçakların, daha çok kargo uçaklarının ve helikopterlerin eğitim uçuşu yaptığı bir nokta orası, Topsöğüt diye geçiyor. Kazanın olduğu nokta Topsöğüt'ün hemen yanı, Samanköy. Daha doğrusu enkazın bulunduğu nokta. Şu anda tabii çok hummalı bir çalışma var, bütün ekipler oraya sevk edildi." dedi.

ENKAZDA BÜYÜK PATLAMA VE ALEV TOPU

Olay anındaki patlamayı ve alevleri doğrulayan Mehmet Türel, "Özellikle helikopter düştükten sonra büyük bir yangın çıktı. Enkazda o ateşi görmek mümkündü, siz de izliyorsunuz zaten. Daha sonraki süreçte askeri havaalanına yakın bir noktada hummalı çalışma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

 

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19:29

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB, Malatya'da düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı ve enkaza ulaşıldığı belirtilerek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Bir adet S-70 tipi helikopterimiz, Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama kurtarma çalışmalarına derhâl başlanmıştır."

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19:28

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle helikopterin düştüğü bildirildi. Kazanın ardından çevrede hareketlilik yaşanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

MALATYA'DA HELİKOPTER KAZASI!

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine ilgili birimler harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

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