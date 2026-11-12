Malatya’da askeri helikopter düştü! MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu | A Haber kaza yerinde
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. MSB, düşen helikopterin S-70 tipi olduğunu açıklarken kazada 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ahaber.com.tr, kazaya ilişkin tüm gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
LOKAL SİS PİLOTLARI NASIL ETKİLER?
A Haber canlı yayınına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki hava koşullarını değerlendirerek lokal sisin pilotlarda vertigo ve yön kaybına yol açabilecek risklerine dikkat çekti.
“LOKAL SİS PİLOTLARDA VERTİGO VE YÖN KAYBINA YOL AÇABİLİR”
Malatya’daki helikopter kazasının ardından teknik ve meteorolojik ihtimalleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgedeki lokal sisin pilotlar açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekti. İzgi, “Lokal sis pilotlarda vertigoya ve yön kaybına yol açabilir.” ifadelerini kullandı.
GÖRSEL REFERANS KAYBI UÇUŞTA CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR
Helikopterlerin zorlu hava koşullarındaki hareket kabiliyetini ve uçuş dinamiklerini değerlendiren İzgi, uçuş sırasında görsel referansların kaybedilmesinin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti. İzgi, “Uçuş esnasında görsel referans kaybının yaşanması, uçuş dinamikleri açısından çok ciddi riskler barındırır.” sözleriyle bu riskin önemini vurguladı.
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Acımız büyük... Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...”
MALATYA’DAKİ ASKERİ HELİKOPTER KAZASININ OLASI NEDENLERİ NELER?
A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini, kazanın muhtemel nedenlerini ve olayın yaşandığı Samanköy mevkisinin coğrafi koşullarını değerlendirdi.
S-70 GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ
Kazaya karışan helikopterin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Olçar, S-70 modelinin Sikorsky tarafından üretilen genel maksat helikopteri olduğunu belirtti. Bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.
Türkiye’de TUSAŞ tarafından üretilen T-70 tipi genel maksat helikopterlerinin de bulunduğunu hatırlatan Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Helikopter kazalarının birden fazla faktörden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Olçar; teknik arıza, bakım süreçleri, olumsuz hava koşulları, görüş yetersizliği ve insan faktörünün incelenmesi gerektiğini belirtti. Dış etkenlerin de ihtimaller arasında değerlendirilebileceğini, ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.
Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu. Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.