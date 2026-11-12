Sivas'ta okulda kimyasal gaz paniği! 3 öğrenci hastanelik oldu

Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda temizlik sırasında kullanılan kimyasal maddelerden yayıldığı öne sürülen koku paniğe neden oldu. Öksürük şikayeti bulunan 3 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, okul tahliye edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.