Sivas'ta okulda kimyasal gaz paniği! 3 öğrenci hastanelik oldu
Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda temizlik sırasında kullanılan kimyasal maddelerden yayıldığı öne sürülen koku paniğe neden oldu. Öksürük şikayeti bulunan 3 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, okul tahliye edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Sivas'taki Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okulun içine yayıldı.
Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrencide öksürük şikayeti görüldü.
OKULA SAĞLIK, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, öksürük şikayeti bulunan 3 öğrenciyi tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Olası bir tehlikeye karşı okulun sınıfları boşaltılırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.
İLK İNCELEMEDE TEHLİKELİ GAZA RASTLANMADI
İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz veya kokuya rastlanılmadı.
Hastaneye kaldırılan 3 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.