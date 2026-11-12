Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 14 yaralı

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS TARLAYA DEVRİLDİ

Kaza, Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 80 AIR 404 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.