Evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. (FOTO: AA)

TÜP PATLAMASIYLA 5 KİŞİ YARALANDI

Patlamada A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE HASAR OLUŞTU

Yangında evde hasar meydana geldi. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.