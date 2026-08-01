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Ordu'da tüp faciası: 5 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ordu'da tüp faciası: 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde üç katlı bir evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Dehşet veren olay, Balıklı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Evde yaşayan A.K. (66), mutfakta çıkan yangına müdahale etmek istediği sırada mutfak tüpü patladı.

Evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. (FOTO: AA) Evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. (FOTO: AA)

TÜP PATLAMASIYLA 5 KİŞİ YARALANDI
Patlamada A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE HASAR OLUŞTU
Yangında evde hasar meydana geldi. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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