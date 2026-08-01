Bursa'da feci kaza! Motosiklet iki araç arasında ezildi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, motosiklet ise otomobil ile park halindeki 16 APZ 427 plakalı panelvan aracın arasında sıkıştı.

Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde Ç.K. idaresindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile Ç.A. yönetimindeki 16 APF 19 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.