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Bursa'da feci kaza! Motosiklet iki araç arasında ezildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bursa'da feci kaza! Motosiklet iki araç arasında ezildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yürekler ağza geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet iki araç arasında adeta hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde Ç.K. idaresindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile Ç.A. yönetimindeki 16 APF 19 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, motosiklet ise otomobil ile park halindeki 16 APZ 427 plakalı panelvan aracın arasında sıkıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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