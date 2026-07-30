Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon! 4 şüpheli tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda işlem yapılan ilk 8 şüphelinin adli süreci netleşti. Şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelilerden 6'sını tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BİR ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin başlattığı 4. dalga operasyonda adli süreç devam ediyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Soruşturmadaki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, "Şu an itibarıyla Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı anitibarıyla 20'ye ulaştı. Tabii geçtiğimiz günlerde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı" ifadelerini kullandı. Sürecin detaylarına değinen Akalan, "Dün sabah saatlerinde 18 şüpheliden 8'i Erzurum Adliyesine getirildi ve savcı karşısında yaklaşık 21 saat süren ifade işlemleri tamamlandı. Bu sabah itibarıyla mahkemeye sevk edilmişlerdi. Tabii savcılık tarafından 8 kişiden 6'sının tutuklanma, birinin adli kontrol, birinin ise serbest bırakılma talebi olmuştu" sözleriyle yargı sürecindeki detayları paylaştı.

21 SAATLİK KRİTİK SORGUNUN ARDINDAN KARAR ÇIKTI

Adliyedeki bekleyişin sürdüğünü belirten A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, "Gün boyunca mahkeme işlemleri tamamlandı ve anitibarıyla artık Erzurum Adliyesinden de çıkarılmaları bekleniyor. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilecek, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak. Ve anitibarıyla da birazdan tutuklanan şüphelilerin de, zanlıların da aslında bu noktadan çıkarılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Operasyonun içeriğine dikkat çeken Akalan, "Tabii önemli bir dördüncü dalga operasyondu Gülistan Doku soruşturması kapsamında. Özellikle de soruşturma sürecinde delillere müdahale etmesi şüphesiyle 18 kişi gözaltına alınmıştı. Ve bugün itibarıyla artık Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 8 kişi Erzurum Adliyesine getirilmişti" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILANLARA İTİRAZ

Yargıdaki hareketliliğin devam ettiğini vurgulayan Akalan, "Başsavcı karşısında 21 saat süren ifade işlemlerinin alınmasının ardından başsavcılık tarafından 6 kişinin tutuklanma talebiyle, bir kişinin adli kontrol, bir kişinin ise serbest bırakılması istendi. Mahkemede ise 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi ve an itibarıyla şu bilgiyi de paylaşalım: Başsavcılık tarafından 2 adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli için bir itiraz da yapıldı. Anitibarıyla tabii mahkemede bu itirazın da değerlendirildiğini belirtelim. İlerleyen dakikalarda tutuklu sayısının artması da muhtemeller arasında yer alıyor" ifadeleriyle yeni tutuklamaların kapıda olduğunu işaret etti.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 21 ve 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 16 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Türkan Soner, eşi Handan Soner, meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok ve bir güvenlik korucusu da bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf niteliğindeki mektup soruşturmada yeni bir dönüm noktası oldu. Mektupta, Türkan Soner'e ilişkin dikkat çeken iddialara yer verildi.