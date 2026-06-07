Çeşme'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.