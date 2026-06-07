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Çeşme'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çeşme'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

Çeşme'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı - 1

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çeşme'deki silahlı saldırıda yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı - 2

NE OLMUŞTU?

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

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