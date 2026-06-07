Antalya Havalimanı'nda şoke eden yöntem! Bebek bezlerinden servet çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda dikkat çeken bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Paris'ten gelen bir yolcunun bagajında yapılan aramada, bebek bezlerinin içine gizlenmiş 381 bin 750 avro ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan paraya el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.