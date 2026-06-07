Antalya Havalimanı'nda şoke eden yöntem! Bebek bezlerinden servet çıktı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda dikkat çeken bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Paris'ten gelen bir yolcunun bagajında yapılan aramada, bebek bezlerinin içine gizlenmiş 381 bin 750 avro ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan paraya el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi.
Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değerinin 20 milyon 428 bin 129 TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.