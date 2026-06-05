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Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Polat ailesini hedef alan infazın perde arkası dehşete düşürdü. Daltonlar çetesinin tetikçisi, Dilan Polat'ın paylaşımlarından yerlerini tespit ettiğini itiraf etti. Polat'ın son yolculuğunda gözyaşları ve öfke hakimdi. Tabutun başında feryat eden acılı anne, cinayetten Dilan Polat'ı sorumlu tutarak, isyan etti. Öte yandan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dosya, geniş çaplı inceleme kapsamında İstanbul'a gönderilirken, süreci artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetecek.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 1

"Kara para aklama" ve yolsuzluktan yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez korkunç bir olayla gündemde...

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 2

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÖLÜM GETİRDİ

Güvenlik gerekçesiyle tatil yerlerini herkesten gizleyen Polat çifti, Dilan Polat'ın Instagram'da yaptığı bir paylaşım sonrası hedef haline geldi. Paylaşımdaki arka plan detaylarını ve konum bilgisini inceleyen 'Daltonlar' adlı organize suç örgütü, ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye deşifre etti.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 3

TETİKÇİ "KAHVE İÇEREK" PUSUDA BEKLEDİ

Talimatı alan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun, bölgeye gelerek dikkat çekmemek için akılalmaz bir yöntem izledi. Günlerce otel çevresindeki kafeteryalarda adeta bir müşteri gibi oturan zanlı, kendi kredi kartını kullanarak içecek satın aldı ve Polat ailesinin giriş-çıkış saatlerini raporladı.

Can Polat'ın savunmasız kaldığı anı kollayan tetikçi, kurşun yağdırdı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, sokakta oyun oynayan çocukların mermilerden kıl payı kurtulması ise yürekleri ağza getirdi.

CAN POLAT'IN VURULMA ANI KAMERADA
Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 4

CAN POLAT CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL'DA

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir'de silahlı saldırıya öldürülen korumaları Can Polat'ın dosyası İstanbul'a gönderildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Şüpheliler de İstanbul'a getirildi.

"ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun, emniyetteki ifadesinde kan donduran itiraflarda bulundu. Paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden çeteyle iletişim kurduğunu söyleyen tetikçinin itirafları duyanları şaşkına döndü.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 5

ZANLI SERHAT ALTUN: BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR

Zanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler.

Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum."

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 6

"BOŞ DÖNME"

Altun, örgüt liderlerinin kendisine asıl hedef olarak Engin Polat'ı verdiğini, ancak güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşamayınca "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatı aldığını itiraf etti.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 7

ACI ANNEDEN AĞIR SUÇLAMA: HER ŞEY DİLAN YÜZÜNDEN OLDU

Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde tansiyon bir hayli yüksekti. Tabutun başında feryat eden acılı anne, "Onun yüzünden oldu her şey! Allah belanı versin" diyerek Dilan Polat'ı suçladı.

Kızı ise "babamı bizden aldılar" diyerek kriz geçirdi.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 8

ENGİN POLAT: DALTONLAR BENİ 2 YILDIR TEHDİT EDİYOR

Engin Polat ise emniyetteki ifadesinde 2 yıldır organize suç örgütleri tarafından tehdit edildiklerini belirtti:

"Can Polat amcamın oğlu. Yanımızda şoförlük yapıyor. Tatil için 2 gündür Çeşme'de oteldeyiz. Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar isimli suç örgütü beni tehdit ediyor. Çeşme'de bulunduğumuz sürede herhangi bir tehdit almadık, birinden şüphelenmedik. Otelde kaldığımı süre zarfında sürekli olarak sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptık."

Olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükselirken, suç aletleri olan otomatik silah ve çok sayıda mermi bir tarla kenarında bulundu. Emniyet güçlerinin çete bağlantılarına yönelik operasyonları çok yönlü olarak devam ediyor.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 9

SUÇ ALETLERİ TARLA KENARINDA BULUNDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla yakalanan zanlının kaçarken arkasında bıraktığı deliller de tek tek toplandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 13033 sokak üzerinde bir tarla kenarında turuncu bir poşet içinde atıl vaziyette bulundu.

1 OTOMATİK SİLAH 3 BOŞ KOVAN ONLARCA MERMİ

1 adet siyah otomatik silah, 3 adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet 9 milimetrelik mermi, şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri...Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve örgüt bağlantılarına yönelik operasyonlar çok yönlü olarak devam ediyor.

Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası 10

2 AY ÖNCEDE KONYA'DA BİRİNİ VURMUŞ

Katil zanlısı Serhat A'nın iddiaya göre Daltonlar olarak biline organize suç örgütünün talimatı ile geçtiğimiz 13 Nisan'da Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Koçak'ı vurduğu ortaya çıktı.

Ahmet Koçak, müstakil evde oturduğu sırada pencereden açılan ateş sonucu bacağından vurulduğu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Koçak'ın ateş edeni görmediğini söylediği öğrenildi. Ahmet Koçak'ın da kasten yaralama suçundan da kaydının olduğu belirtildi.

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