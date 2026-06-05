Can Polat'ın annesinden Dilan Polat'a şok sözler! Çeşme'deki infazın perde arkası

"Kara para aklama" ve yolsuzluktan yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez korkunç bir olayla gündemde...

Güvenlik gerekçesiyle tatil yerlerini herkesten gizleyen Polat çifti, Dilan Polat'ın Instagram'da yaptığı bir paylaşım sonrası hedef haline geldi. Paylaşımdaki arka plan detaylarını ve konum bilgisini inceleyen 'Daltonlar' adlı organize suç örgütü, ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye deşifre etti.

Talimatı alan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun, bölgeye gelerek dikkat çekmemek için akılalmaz bir yöntem izledi. Günlerce otel çevresindeki kafeteryalarda adeta bir müşteri gibi oturan zanlı, kendi kredi kartını kullanarak içecek satın aldı ve Polat ailesinin giriş-çıkış saatlerini raporladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanan tetikçi Serhat Altun, emniyetteki ifadesinde kan donduran itiraflarda bulundu. Paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden çeteyle iletişim kurduğunu söyleyen tetikçinin itirafları duyanları şaşkına döndü.

Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

ZANLI SERHAT ALTUN: BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR

Zanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler.

Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum."