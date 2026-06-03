Can Polat kimdir öldü mü? Polat ailesinin korumasına silahlı saldırı

"Kara para aklama" suçundan 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez ailesine düzenlenen silahlı saldırı haberiyle gündemde...

Olay, Çeşme Alaçatı'da bir otel önünde meydana geldi. Can Polat'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından bölgede büyük bir panik yaşandı. Olay esnasında otel odasında bulunan Dilan Polat, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla takipçilerine duyurdu.

DİLAN POLAT'IN YARDIM ÇIĞLIĞI

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Polat, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz."

Dilan Polat tarafından paylaşılan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntüler, daha sonra kendi hesaplarından kaldırıldı.