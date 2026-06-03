Can Polat kimdir öldü mü? Polat ailesinin korumasına silahlı saldırı
Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin korumalığını yapan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Polat, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
"Kara para aklama" suçundan 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez ailesine düzenlenen silahlı saldırı haberiyle gündemde...
Olay, Çeşme Alaçatı'da bir otel önünde meydana geldi. Can Polat'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından bölgede büyük bir panik yaşandı. Olay esnasında otel odasında bulunan Dilan Polat, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla takipçilerine duyurdu.
DİLAN POLAT'IN YARDIM ÇIĞLIĞI
Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Polat, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz."
Dilan Polat tarafından paylaşılan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntüler, daha sonra kendi hesaplarından kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Can Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Can Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: ŞÜPHELİ ARANIYOR
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Emniyet güçleri, saldırının ardından şüpheli bir şahsın olay yerinden araçla kaçtığı üzerinde duruyor. Kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.
CAN POLAT KİMDİR?
Yaşanan bu üzücü olay sonrası vatandaşlar "Can Polat kimdir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Engin Polat'ın hem kuzeni hem de yakın koruması olan Can Polat'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.