Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, aile değerlerine aykırılıktan ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan Dilan Polat’ın instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan Dilan Polat hakkında adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.
"İÇERİK SİLMEK YETMEZ, HESAP TAMAMEN KAPATILMALI"
Talebi inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan ekran görüntülerini ve paylaşımların niteliğini tek tek değerlendirdi. Hakimlik, yaptığı incelemede söz konusu hesabın bu tür paylaşımlara özgülendiği yönünde dikkat çeken bir tespitte bulundu.
Kararda, "İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilerek hesabın tamamına erişimin engellenmesine hükmedildi.
5651 SAYILI KANUN GEREĞİ KARAR
Hakimlik, kararını 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan "suç işlenmesinin önlenmesi" ve "kamu düzeninin korunması" hükümlerine dayandırdı.
Mahkeme, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. Kararda, "Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı yasanın 8/A maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleriyle kararın hukuki gerekçesi ortaya konuldu.
DERHAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU'NA BİLDİRİLDİ
Mahkeme, erişim engeli kararının uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirimde bulundu. Karara göre ilgili birimlerin en geç 4 saat içinde erişimi engellemesi istendi. Böylece Dilan Polat'ın Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı uygulamaya alınmış oldu.