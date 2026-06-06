Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, aile değerlerine aykırılıktan ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan Dilan Polat’ın instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan Dilan Polat hakkında adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! SOSYAL MEDYADA ÖLÜMCÜL TUZAK | KONUM BİLGİSİNİ SAKIN PAYLAŞMAYIN! Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.

"İÇERİK SİLMEK YETMEZ, HESAP TAMAMEN KAPATILMALI" Talebi inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan ekran görüntülerini ve paylaşımların niteliğini tek tek değerlendirdi. Hakimlik, yaptığı incelemede söz konusu hesabın bu tür paylaşımlara özgülendiği yönünde dikkat çeken bir tespitte bulundu. Can Polatın annesinden Dilan Polata şok sözler! Çeşmedeki infazın perde arkası CAN POLAT'IN ANNESİNDEN DİLAN POLAT'A ŞOK SÖZLER! ÇEŞME'DEKİ İNFAZIN PERDE ARKASI Kararda, "İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilerek hesabın tamamına erişimin engellenmesine hükmedildi.