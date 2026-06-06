CANLI YAYIN

Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, aile değerlerine aykırılıktan ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan Dilan Polat’ın instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan Dilan Polat hakkında adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın!Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! SOSYAL MEDYADA ÖLÜMCÜL TUZAK | KONUM BİLGİSİNİ SAKIN PAYLAŞMAYIN!

Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.

Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli - 1

"İÇERİK SİLMEK YETMEZ, HESAP TAMAMEN KAPATILMALI"

Talebi inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan ekran görüntülerini ve paylaşımların niteliğini tek tek değerlendirdi. Hakimlik, yaptığı incelemede söz konusu hesabın bu tür paylaşımlara özgülendiği yönünde dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Can Polatın annesinden Dilan Polata şok sözler! Çeşmedeki infazın perde arkasıCan Polatın annesinden Dilan Polata şok sözler! Çeşmedeki infazın perde arkası CAN POLAT'IN ANNESİNDEN DİLAN POLAT'A ŞOK SÖZLER! ÇEŞME'DEKİ İNFAZIN PERDE ARKASI

Kararda, "İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilerek hesabın tamamına erişimin engellenmesine hükmedildi.

Aile değerlerine aykırı içeriklere geçit yok! Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli - 2

5651 SAYILI KANUN GEREĞİ KARAR

Hakimlik, kararını 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan "suç işlenmesinin önlenmesi" ve "kamu düzeninin korunması" hükümlerine dayandırdı.

Can Polatın cenazesinde yürek yakan feryat! Ailesi sinir krizi geçirdiCan Polatın cenazesinde yürek yakan feryat! Ailesi sinir krizi geçirdi CAN POLAT'IN CENAZESİNDE YÜREK YAKAN FERYAT! AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahkeme, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. Kararda, "Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı yasanın 8/A maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleriyle kararın hukuki gerekçesi ortaya konuldu.

DERHAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU'NA BİLDİRİLDİ

Mahkeme, erişim engeli kararının uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirimde bulundu. Karara göre ilgili birimlerin en geç 4 saat içinde erişimi engellemesi istendi. Böylece Dilan Polat'ın Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı uygulamaya alınmış oldu.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın