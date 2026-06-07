Kocaeli'de kan donduran vahşet! Eşini sokak ortasında bıçakladı | Linçten polis kurtardı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Sokak ortasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi eşini bıçakladı. Yaralı kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinde bekledi. Olayın ardından toplanan vatandaşlar şüpheliye tepki gösterirken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.
Olay, ilçenin Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.'yı bıçakla yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.
E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Erdal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.