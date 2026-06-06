Kanlı husumette çifte cinayet! Baba ve oğul öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıldır kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen şahsın tüfekli saldırısına uğrayan Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy yaşamını yitirdi. Aydın Mahallesi'nde meydana gelen saldırı, aileler arasındaki gerilimin kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmesine neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesi, akşam saatlerinde yaşanan korkunç saldırıyla sarsıldı. İddiaya göre yıllardır süren husumet, bu kez ölümle sonuçlandı. Balya yüklü araçla seyir halinde olan baba-oğul, pusu kurduğu öne sürülen saldırganın hedefi oldu.

TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., husumetli olduğu Ali Ersoy (55) ve oğlu Ömer Ersoy'un (29) bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Saldırıda baba ve oğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Ersoy ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 YILLIK HUSUMET KANLA SONUÇLANDI

Kanlı saldırının ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. ise olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İlk belirlemelere göre taraflar arasındaki husumetin yaklaşık 2 yıl önce kız alıp verme meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi. İki kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.