MİT ve Emniyet'ten uyuşturucu baronlarına çifte darbe! Sezgin Kement ve Nawar Atheer yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı narkotik birimleri, uluslararası uyuşturucu ağlarına yönelik nefes kesen operasyona daha imza attı.

MİT ve Emniyet ortak operasyonu: İki uyuşturucu baronu yakalandı (Foto: Sezgin Kement)



KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu Sezgin Kement, MİT ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul Şişli'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet ortak operasyonu: İki uyuşturucu baronu yakalandı (Foto: Nawaar Atheer)

Yine Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu Nawar Atheer de MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla İzmir Çeşme'de saklandığı adrese gözaltına alındı.

AKIN GÜRLEK NE MESAJI VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının, ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtmişti.

Gürlek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda Türkiye'nin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü sınır ötesi mücadelede kritik bir eşik daha geçildi.