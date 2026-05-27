Gülistan doku olayında kullanılan cip ele geçirildi! Kritik araç Ankara’ya gönderildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyanın önemli şüphelilerinden Şükrü Eroğlu’nun olay döneminde kullandığı cip, yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirildi. “Delilleri gizleme” suçlamasıyla tutuklanan eski koruma polisinin kullandığı araç, detaylı inceleme yapılması amacıyla Ankara’ya gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı.

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi.

Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

