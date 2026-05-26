Gülistan Doku dosyasında gözler ABD'de! Firari Umut Altaş için hesap vakti | Türkiye'ye ne zaman iade edilir? Detaylar A Haber'de
Türkiye’nin yakından takip ettiği, New York sokaklarında başlayan o büyük firarın son durağında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD’de yakalandı. Altaş'In mahkemesi ve Türkiye'ye iadesine ilişkin detayları A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz sürecin perde arkasındaki tüm detaylarıyla aktardı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.
Sürecin nasıl başladığını anlatan İrfan Sapmaz, "23 Mayıs civarında New York'ta malum yakalanmıştı, daha sonra da gözaltı sonrası göçmenlik ve gümrük muhafaza sistemine geçti tamamıyla dava" ifadelerini kullanarak, meselenin artık sıradan bir asayiş olayından çıkıp ABD federal makamlarının doğrudan kontrolüne girdiğini vurguladı.
Zanlının şu anki konumuyla ilgili detayları paylaşan İrfan Sapmaz, "Yani Manhattan'daki federal gözetim merkezinde tutulmaya başlandı" sözleriyle, zanlının yüksek güvenlikli bir tesiste iade gününü beklediğini işaret etti.
HAKİM KARŞISINDA İLK SINAV: MAHKEME NEYE BAKACAK?
Gözler şimdi New York Güney Bölge Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. Adaletin tecelli edeceği o binada yaşanacakları aktaran İrfan Sapmaz, "Bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor, henüz net değil. Tabii bu bir iade ön duruşma niteliğinde" şeklinde konuştu.