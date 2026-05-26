Gülistan Doku dosyasında gözler ABD'de! Firari Umut Altaş için hesap vakti | Türkiye'ye ne zaman iade edilir? Detaylar A Haber'de

Mahkemenin hangi kriterleri masaya yatıracağını tek tek sıralayan İrfan Sapmaz, "Mahkeme suçun niteliğini, delil yeterliliğini ve Türkiye-ABD iade anlaşmasını değerlendirecek" diyerek, hukuki sürecin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Ancak bu sürecin bir çırpıda bitmeyeceğini hatırlatan İrfan Sapmaz, "Federal mahkeme onayı sonrası Türkiye'ye iade edilebilir. Tabii ki bu hafta ya da aylar sürebilir çünkü delil talepleri, itirazlar olacak" i fadeleriyle, savunma tarafının her türlü hukuki boşluğu kullanabileceği o çetin süreci "sıcak bölge" atmosferinde aktardı. 2026 DETAYI VE 1979 TARİHLİ TARİHİ ANLAŞMA Hukuki takvimde kafa karıştıran tarihler ve uluslararası anlaşmaların detayları da A Haber ekranlarında netlik kazandı. Başka bir davanın daha gündemde olduğunu belirten İrfan Sapmaz, "Ayrı bir davadan dolayı da 10 Haziran 2026'da başka bir duruşma tarihi belirtildiği yönünde haberler vardı" sözleriyle takvimdeki yoğunluğa dikkat çekti.

İade sürecinin yasal dayanağını açıklayan İrfan Sapmaz, "Bu çerçevede 1979 tarihli Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade anlaşması çerçevesinde iade edilmesi bekleniyor ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç bazı zaman oldukça uzayabiliyor" diyerek diplomatik ve hukuki labirentlerin zorluğuna vurgu yaptı.

İADENİN ŞİFRELERİ: BİR YIL HAPİS VE AĞIR ŞİDDET KRİTERİ

Zanlının Türkiye'ye iade edilmesi için gereken teknik şartları da izleyiciyle paylaşan İrfan Sapmaz, "Suç hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri hukukunda en az bir yıl hapis cezası gerektiren bir fiil olmalı veya anlaşmada istenen suçlardan biri olmalı" ifadelerini kullandı.

Suçun vahametine dikkat çeken İrfan Sapmaz, "İşte cinayet, kasten öldürme ve buna benzer ağır şiddet suçları iade edilebilir suçlar arasında kabul ediliyor. İşte bu çerçevede mahkemenin bugün başlamasını bekliyoruz New York'ta" dedi.