Gülistan Doku dosyasında gözler ABD'de! Firari Umut Altaş için hesap vakti | Türkiye'ye ne zaman iade edilir? Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin yakından takip ettiği, New York sokaklarında başlayan o büyük firarın son durağında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD’de yakalandı. Altaş'In mahkemesi ve Türkiye'ye iadesine ilişkin detayları A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz sürecin perde arkasındaki tüm detaylarıyla aktardı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

FİRARİ UMUT ALTAŞ'IN MAHKEMESİ NE ZAMAN?

Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Sürecin nasıl başladığını anlatan İrfan Sapmaz, "23 Mayıs civarında New York'ta malum yakalanmıştı, daha sonra da gözaltı sonrası göçmenlik ve gümrük muhafaza sistemine geçti tamamıyla dava" ifadelerini kullanarak, meselenin artık sıradan bir asayiş olayından çıkıp ABD federal makamlarının doğrudan kontrolüne girdiğini vurguladı.

Zanlının şu anki konumuyla ilgili detayları paylaşan İrfan Sapmaz, "Yani Manhattan'daki federal gözetim merkezinde tutulmaya başlandı" sözleriyle, zanlının yüksek güvenlikli bir tesiste iade gününü beklediğini işaret etti.

HAKİM KARŞISINDA İLK SINAV: MAHKEME NEYE BAKACAK?
Gözler şimdi New York Güney Bölge Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. Adaletin tecelli edeceği o binada yaşanacakları aktaran İrfan Sapmaz, "Bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor, henüz net değil. Tabii bu bir iade ön duruşma niteliğinde" şeklinde konuştu.

Mahkemenin hangi kriterleri masaya yatıracağını tek tek sıralayan İrfan Sapmaz, "Mahkeme suçun niteliğini, delil yeterliliğini ve Türkiye-ABD iade anlaşmasını değerlendirecek" diyerek, hukuki sürecin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

ALTAŞ'IN BEYANI
Duruşma salonunda yapılacak açıklamalar, iade sürecinin hızını belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacak. İrfan Sapmaz, "Altaş'ın iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor tabii" diyerek, zanlının mahkemedeki tavrının davanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.

NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Ancak bu sürecin bir çırpıda bitmeyeceğini hatırlatan İrfan Sapmaz, "Federal mahkeme onayı sonrası Türkiye'ye iade edilebilir. Tabii ki bu hafta ya da aylar sürebilir çünkü delil talepleri, itirazlar olacak" ifadeleriyle, savunma tarafının her türlü hukuki boşluğu kullanabileceği o çetin süreci "sıcak bölge" atmosferinde aktardı.
2026 DETAYI VE 1979 TARİHLİ TARİHİ ANLAŞMA
Hukuki takvimde kafa karıştıran tarihler ve uluslararası anlaşmaların detayları da A Haber ekranlarında netlik kazandı. Başka bir davanın daha gündemde olduğunu belirten İrfan Sapmaz, "Ayrı bir davadan dolayı da 10 Haziran 2026'da başka bir duruşma tarihi belirtildiği yönünde haberler vardı" sözleriyle takvimdeki yoğunluğa dikkat çekti.

İade sürecinin yasal dayanağını açıklayan İrfan Sapmaz, "Bu çerçevede 1979 tarihli Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade anlaşması çerçevesinde iade edilmesi bekleniyor ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç bazı zaman oldukça uzayabiliyor" diyerek diplomatik ve hukuki labirentlerin zorluğuna vurgu yaptı.

İADENİN ŞİFRELERİ: BİR YIL HAPİS VE AĞIR ŞİDDET KRİTERİ
Zanlının Türkiye'ye iade edilmesi için gereken teknik şartları da izleyiciyle paylaşan İrfan Sapmaz, "Suç hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri hukukunda en az bir yıl hapis cezası gerektiren bir fiil olmalı veya anlaşmada istenen suçlardan biri olmalı" ifadelerini kullandı.

Suçun vahametine dikkat çeken İrfan Sapmaz, "İşte cinayet, kasten öldürme ve buna benzer ağır şiddet suçları iade edilebilir suçlar arasında kabul ediliyor. İşte bu çerçevede mahkemenin bugün başlamasını bekliyoruz New York'ta" dedi.

