Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade ahaber.com.tr'de: “Yurt dışına kaçırıldı” detayı ortaya çıktı

Yılmaz Delen, İçişleri Bakanlığı'ndan beni aradılar. Burada oluşan süreçle ilgili insanlarda sanki bu kişinin bizim ihmalimiz veya dahlimizle yurt dışına kaçırıldığı yönünde bir algı oluşmaya başladı, aileyi ikna edin çocuğu geri getirelim şeklinde talimat verildi" ifadelerine yer verdi. Bu ifadeler dosyada yeni tartışmaları beraberinde getirirken, kamuoyunda "Zeynal gerçekten kaçırıldı mı yoksa kendi isteğiyle mi çıktı?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

"ZEYNAL'İN YURT DIŞINA ÇIKARILMASIYLA İLGİLİ BANA BİLGİ VERİLMEDİ" Yılmaz Delen ifadesinde, Zeynal'in yurt dışına çıkış süreciyle ilgili kendisine bilgi aktarılmadığını da anlattı. Delen, "Zeynal'in yurt dışına çıkarılma sürecine ilişkin herhangi bir şekilde bana bilgi aktarımında bulunulmadı" dedi. İfadede ayrıca Zeynal'in önce Elazığ'a tayin edildiği, ardından Antalya'ya geçtiği, daha sonra ise yurt dışına çıktığı yönündeki bilgiler de yer aldı. Yılmaz Delen, "Yanlış hatırlamıyorsam önce tayini Elazığ'a çıktı. Sonra Antalya'ya çıkmış olabilir. Kendi talebiyle sanıyorum bu tayini istemiş" dedi.

DOSYADA RUSYA DETAYI

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri ise Rusya bağlantısı oldu. Şüpheli Cemile Yücer'in avukatı Merve Kaya'nın savunmasında, Zeynal'in olay sonrası baskı altında olduğu ve Rusya'ya götürülmek istendiği öne sürüldü. Savunmada, "Müvekkilim Gülistan'ın evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamamıştır. Müvekkil olay sonrasında mağdur konumundadır. Emniyet Müdürü ve korumaları Zeynal'in Rusya'ya götürülmesini teklif etmiştir" ifadelerine yer verildi. Aynı savunmada, Zeynal'in herhangi bir suç işlemediği halde kaçak gibi ülkeyi terk etmek istemediği, bu nedenle ilgili müdürlerden yazılı beyan almak istediği öne sürüldü. Telefon kayıtlarının incelenmesi halinde bu durumun ortaya çıkacağının savunulduğu görüldü.

"ÖNCE ELAZIĞ'A SONRA YURT DIŞINA" Savunma metninde Zeynal'in yurt dışına çıkış süreci de ayrıntılı biçimde anlatıldı. Buna göre önce Elazığ'a gidildiği, ardından 9 Ocak tarihinde yurt dışına çıkışın gerçekleştiği ifade edildi. Avukat savunmalarında "Bu beyanın alınması üzerine müvekkil oğlunu yurt dışına çıkarmak için öncelikle ailecek Elazığ iline gelmiştir. Sonra 9 Ocak tarihinden Zeynal yurt dışına çıkmıştır" denildi.