Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mustafa Eyüp Çelik’in ifadesi ortaya çıktı

Sosyete ve sanat dünyasına yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, tutuklu sanık Mustafa Eyüp Çelik’in ifadesi ortaya çıktı. Yapılan teknik incelemelerde saç ve idrar örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edilen Çelik, uyuşturucu kullanımını reddederken dikkat çeken bir savunma yaptı.

İfadesinde geçmişte katıldığı bir ortama da değinen Çelik, yaklaşık iki yıl önce arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer'de sahil kenarında bir yalıya gittiğini, burada kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığını söyledi. Söz konusu ortamda herhangi bir uyuşturucu kullanımına tanık olmadığını öne süren Çelik, adı geçen kişilerle sınırlı düzeyde temasının bulunduğunu ifade etti.

Çelik ayrıca, 2025 yılında Miami'de düzenlenen bir sanat fuarında bazı isimlerle karşılaştığını, bunun dışında sosyal bir bağının olmadığını dile getirdi. Soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişileri hatırladığını belirten sanık, bu isimleri de paylaşmak istediğini kaydetti.

Savunmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise sağlık geçmişine ilişkin açıklamaları oldu. Yaklaşık bir yıl önce Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde endoskopi yaptırdığını belirten Çelik, bu süreçte kullanılan ilaçların test sonuçlarına yansımış olabileceğini öne sürdü. Ketamin veya propofol gibi maddelerin tıbbi müdahale sırasında verilmiş olabileceğini ifade eden Çelik, vücuduna hangi maddelerin enjekte edildiğini hastaneden öğrenebileceğini söyledi.

Hakkındaki diğer iddiaları da reddeden Çelik, bazı suçlamaların "iftira" olduğunu savundu. Ev koşullarının iddia edilen faaliyetlere uygun olmadığını belirten sanık, çevresinde kendisini kıskanan kişilerin bulunduğunu ve bu nedenle hakkında şikâyetlerde bulunulduğunu öne sürdü.