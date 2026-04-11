Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, İlkay Şencan ve Deha Bilimlier’in test sonucu belli oldu. Bazı isimlerin kan örnekleri negatif çıkarken, saç analizlerinde kokain, kodein ve THC metabolitlerine rastlandı.

İŞTE ERÇEL'İN TEST SONUCU...

Hande Erçel'den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Raporda, idrar örneğinde morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca ilaç etken maddesi olarak parasetamol bulunduğu belirtildi.

Erçel'in saç örneğinde ise uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan raporda, tırnak örneğinin üzerinde kalıcı oje bulunduğu için analize uygun olmadığı ve bu nedenle inceleme yapılamadığı ifade edildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli tıp analizlerine göre Mustafa Ceceli'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi. Tırnak örneği ise alınamadı.

Aynı raporda; İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri bulundu. Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri tespit edildi. İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC bulundu.