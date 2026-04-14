Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Cem Adrian’a adli kontrol
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Cem Adrian, yurt dışından İstanbul’a döndü. Savcılığa ifade veren sanatçı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kamuoyunun yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Cem Adrian, Türkiye'ye dönüşünün ardından adli mercilere ifade verdi.
Savcılıkta ifadesi alınan Adrian, imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.