Aralarında İbrahim Çelikkol da var: Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı

7 KİŞİNİN TESTİ "POZİTİF" ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında manken Didem Soydan'ın da bulunduğu 10 kişi Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 7 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Öte yandan 3 kişinin ise testi negatif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde manken Didem Soydan, Onur Talay, İsmail Berhan Perinçekli, Mustafa Tari, Ferhat Aydın, Koray Serenli ve Ozan Gümüş'te 'uyuşturucu' madde tespit edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.

Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.