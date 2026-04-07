Aralarında İbrahim Çelikkol da var: Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Aralarında İbrahim Çelikkol, Simge Sağın ve Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor...
Sabahın erken saatlerinde sanat ve müzik dünyasından çok sayıda ismi kapsayan dev bir operasyon için düğmeye basıldı.
9 İSİM EMNİYETTE
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.
Gözaltına alınan ünlü isimler savcılığa sevk edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.
"GELEN İHBARLAR NETİCESİNDE..."
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı.
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
- Simge Sağın
- Melek Mosso
- İbrahim Çelikkol