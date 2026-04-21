Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik gelişme! Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen narkotik soruşturması yeni bir aşamaya girdi. Savcılık koordinesinde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tutuklanan Elif Karaarslan’ın yapılan testlerinde kokain ve metamfetamin bulgularına rastlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İl Jandarma Narkotik ekipleriyle koordineli sürdürülen soruşturmada, kamuoyunca bilinen isimler mercek altına alındı. Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin suçlamalar kapsamında gözaltı kararları uygulanırken, bazı şüpheliler tutuklandı. Bu kapsamda Elif Karaarslan'ın merkezi ve saç testi (Kokain + met) pozitif çıktığı belirtildi.