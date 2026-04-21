Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kritik gelişme! Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen narkotik soruşturması yeni bir aşamaya girdi. Savcılık koordinesinde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tutuklanan Elif Karaarslan’ın yapılan testlerinde kokain ve metamfetamin bulgularına rastlandı.