Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Fenomenlerin test sonucu belli oldu

Türkiye'nin yakından tanıdığı popüler isimlere yönelik yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçları, zehir sarmalının ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Özlem Parlu, Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır’ın test sonuçları belli oldu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özlem Parlu’nun testi pozitif çıktı Soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya figürü Özlem Parlu'nun uyuşturucu testi sonuçları netleşti. Özlem Parlu'nun testi pozitif çıktı. Parlu'nun idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi.