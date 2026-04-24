Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Fenomenlerin test sonucu belli oldu

Türkiye'nin yakından tanıdığı popüler isimlere yönelik yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndan gelen test sonuçları, zehir sarmalının ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Özlem Parlu, Samet Demirok, Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır’ın test sonuçları belli oldu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya figürü Özlem Parlu'nun uyuşturucu testi sonuçları netleşti. Özlem Parlu'nun testi pozitif çıktı. Parlu'nun idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi.

Operasyonun bir diğer ayağında gözaltına alınan Samet Demirok'un uyuşturucu tahlilleri de zehir bataklığını kanıtlar nitelikte çıktı. Demirok'un hem idrar hem de saç örnekleri üzerinden yapılan detaylı incelemeler, birden fazla uyuşturucu maddenin vücuduna girdiğini ortaya koydu. Demirok'un idrarında metamfetamin, saçında ise THC (esrar) tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan Mustafa Eyüp Çelik ve Büşranur Çakır'ın sonuçları da dehşetin boyutunu artırdı. Çelik'in idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi. Büşranur Çakır'ın testi pozitif çıktı. Çakır'ın saç örneğinde MDMA ve kokain bulunduğu öğrenildi.

