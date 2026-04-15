Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Test sonuçları pozitif çıkan isimler belli oldu
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, bazı ünlü isimlerden alınan saç ve kan örneklerine ilişkin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Burak Deniz, Enes Güler ve Serra Pirinç’in örneklerinde esrar ve kokain tespit edildiği belirtildi. Utku Ünsal’ın testinde esrar bulunduğu, Simge Sağın’da ise bazı ilaçlara ait etken maddelere rastlandığı ifade edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.
HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?
|No
|İsim
|Meslek / Ünvan
|🟦 1
|Hafsanur Sancaktutan
|🎭 Oyuncu
|🟩 2
|Serra Pirinç
|🎭 Oyuncu
|🟨 3
|Sinem Özenç Ünsal
|🎭 Oyuncu
|🟧 4
|Elif Büşra Pekin
|🎭 Oyuncu
|🟥 5
|Ahsen Eroğlu
|🎭 Oyuncu
|🟪 6
|Burak Deniz
|🎭 Oyuncu
|🟫 7
|Mert Demir
|🎤 Şarkıcı
|⬛ 8
|Utku Ünsal
|🎤 Şarkıcı
|🔵 9
|Emir Can İğrek
|🎤 Şarkıcı
|🟢10
|Emre Öztürk (FEL)
|🎧 Müzisyen
|🟡11
|Ender Eroğlu (Norm Ender)
|🎧 Rap Sanatçısı
|🟠12
|Somer Sivrioğlu
|👨🍳 Şef
|🔴13
|Ogün Alibaş
|📱 Fenomen
|🟣14
|Enes Güler
|📱 Fenomen
5 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST
- Burak Deniz
- Elif Büşra Pekin
- Emir Can İğrek
- Ogün Alibaş
- Enes Güler
O ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI
Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı.
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
|İsim
|Meslek
|Tespit Edilen Madde
|Burak Deniz
|Oyuncu
|Esrar, kokain
|Serra Pirinç
|Oyuncu
|Esrar, kokain
|Enes Güler
|(Belirtilmemiş)
|Esrar, kokain
|Utku Ünsal
|Şarkıcı
|Esrar
|Simge Sağın
|Şarkıcı
|İlaç etken maddesi