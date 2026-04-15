Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Test sonuçları pozitif çıkan isimler belli oldu

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 20:16 Son Güncelleme: 15 Nisan 2026 20:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, bazı ünlü isimlerden alınan saç ve kan örneklerine ilişkin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Burak Deniz, Enes Güler ve Serra Pirinç’in örneklerinde esrar ve kokain tespit edildiği belirtildi. Utku Ünsal’ın testinde esrar bulunduğu, Simge Sağın’da ise bazı ilaçlara ait etken maddelere rastlandığı ifade edildi.