Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Test sonuçları pozitif çıkan isimler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, bazı ünlü isimlerden alınan saç ve kan örneklerine ilişkin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Burak Deniz, Enes Güler ve Serra Pirinç’in örneklerinde esrar ve kokain tespit edildiği belirtildi. Utku Ünsal’ın testinde esrar bulunduğu, Simge Sağın’da ise bazı ilaçlara ait etken maddelere rastlandığı ifade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

NoİsimMeslek / Ünvan
🟦 1Hafsanur Sancaktutan🎭 Oyuncu
🟩 2Serra Pirinç🎭 Oyuncu
🟨 3Sinem Özenç Ünsal🎭 Oyuncu
🟧 4Elif Büşra Pekin🎭 Oyuncu
🟥 5Ahsen Eroğlu🎭 Oyuncu
🟪 6Burak Deniz🎭 Oyuncu
🟫 7Mert Demir🎤 Şarkıcı
⬛ 8Utku Ünsal🎤 Şarkıcı
🔵 9Emir Can İğrek🎤 Şarkıcı
🟢10Emre Öztürk (FEL)🎧 Müzisyen
🟡11Ender Eroğlu (Norm Ender)🎧 Rap Sanatçısı
🟠12Somer Sivrioğlu👨‍🍳 Şef
🔴13Ogün Alibaş📱 Fenomen
🟣14Enes Güler📱 Fenomen

5 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

  • Burak Deniz
  • Elif Büşra Pekin
  • Emir Can İğrek
  • Ogün Alibaş
  • Enes Güler

O ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

İsimMeslekTespit Edilen Madde
Burak DenizOyuncuEsrar, kokain
Serra PirinçOyuncuEsrar, kokain
Enes Güler(Belirtilmemiş)Esrar, kokain
Utku ÜnsalŞarkıcıEsrar
Simge SağınŞarkıcıİlaç etken maddesi

