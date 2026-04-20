"Vali Tuncay Sonel cesedin yüzüne bakıp konuştu: Gülistan değil!"

"Bir gün ihbar gelmişti, sanırım bu çalışmalar esnasında ceset bulunduğu yönünde. Ben makamdaydım, bu haber üzerine ekipçe Vali Bey ile 4 araç olmak üzere Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittik. Bu haber nasıl ve kime geldi hatırlamıyorum. Biz olay yerine geldiğimizde araçtan indikten sora Vali Bey önde, yaklaşık 10 kişilik ekip ile birlikte cesedin bulunduğu yere hızlı adımlarla cesedin yanına indik. Cesedin yanında jandarmalar vardı. İl Jandarma Komutanı da oradaydı, bizimle de döndü."

"Emniyetten kimse var mıydı hatırlamıyorum. Vali Bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak, 'Gülistan değil' dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim. Ben cesedin yanına kadar gitmedim. Ben cesedin yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş. Olay yerinde en fazla 10 dakika falan durmuşuzdur. Olay yerinde savcı olup olmadığını hatırlamıyorum. Gülistan'ın ailesi de olay yerinde yoktu. Bunun üzerine geldiğimiz arazi yolundan önce yürüyerek, sonra araçlara binip makama geçtik. Arama çalışmaları benim Tunceli'den ayrıldığım Haziran ayına kadar sürdü ama git gide ekipler azaldı."

"AİLEYE TEŞHİS ETTİRİLMEDİ"

Bulunan kayıp cesedin Gülistan'a ait olup olmadığının teşhisine Gülistan Doku'nun ailesinin neden çağırılmadığı bilinmiyor. Şükrü Eroğlu ifadesinin devamında, "Gülistan Doku'nun kaybolduğunu ne zaman ve nasıl öğrendiniz?" sorusuna, "Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduğunu biliyorum. Sanırım ertesi günü ailesi Valiliğe geldi, gündüz mesai saatiydi. Ablası Aygül Doku, amcası ve birkaç kişi daha vardı. Valimizin makamına Gülistan'ın kayıp olduğunu söyleyip bulunması için Vali Bey'den randevu istediler. Özel Kalem müdürü de kendilerini görüştürdü" cevabını verdi.

"GÖRÜNTÜLERİ VALİYE WHATSAPP'TAN ATTIM"

Doku ailesinin mükerrer zamanlarda da Vali Sonel ile görüşmek için valiliğe geldiğini aktaran koruma Eroğlu, bu ziyaretlerden birinden sonra Vali Sonel'in kendisini çağırdığını ve "Valiliğimizin girişinde bulunan mobese kayıtlarına bir bakın" dediğini anlattı. Eroğlu, "Ben de Valilik girişinde bulunan kameraya giderek izleme yapıp sosyal medyada da bulunan Gülistan'ın kafe önünde Zeynal ile görüştüğü ve minibüse bindiği esnaya ait görüntüleri Vali Bey'e WhatsApp'tan attım" diyerek görüntüleri attıktan sonra kızı arama çalışmalarının başladığını ifade etti.