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Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Süreyya Karabulut: Vicdanımız rahatlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 08:05 Güncelleme: 28.09.2024 08:11
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Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Süreyya Karabulut: Vicdanımız rahatlayacak

Cem Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı ile ilgili Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ilk kez konuştu. 15 yıldır gözüne uyku girmediğini söyleyen Karabulut, "İçimde büyük bir şüphe vardı. Bu şüphe artık ortaya çıkacak. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak." dedi.

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