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Trump AVM'de yangın paniği: İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 08:53 Güncelleme: 28.09.2024 09:01
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Trump AVM’de yangın paniği: İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Mecidiyeköy'de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde havalandırma bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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