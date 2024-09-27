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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Giriş: 27.09.2024 21:14 Güncelleme: 27.09.2024 21:22
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Cem Garipoğlu’nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği merak konusu oldu. "Karabulut" cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu. Ayrıca DNA testi için de numune alınacak.

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