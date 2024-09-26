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İşte Cem Garipoğlu'nun açılacak mezarı! İlk kez A Haber görüntüledi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 15:03 Güncelleme: 26.09.2024 15:19
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İşte Cem Garipoğlu’nun açılacak mezarı! İlk kez A Haber görüntüledi...

2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin başvurusu sonucunda Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilirken Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'nda mezarını ilk kez A Haber görüntüledi. İşte o kare...

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