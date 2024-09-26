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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Savcılıktan flaş karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 26.09.2024 12:48 Güncelleme: 26.09.2024 13:44
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Savcılıktan flaş karar

Münevver Karabulut'u parçalayarak vahşice katleden ve cezaevinde intihar ederek hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'nun ölümü ile ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak adına Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "feti kabir" kararı aldı. Karara göre Garipoğlu'nun mezarı açılarak DNA testi yapılacak.

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