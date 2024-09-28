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İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 05:44 Güncelleme: 28.09.2024 06:03
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İstanbul’da zincirleme trafik kazası

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, seyir halinde olan iki otomobile çarparak kaza yaptı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler'in kazaya müdahale ettiği sırada, sürücüler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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