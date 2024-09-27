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Cem Garipoğlu Çin'e kaçtı iddiası! Mezarda çıkmazsa ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 27.09.2024 11:21 Güncelleme: 27.09.2024 16:31
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Cem Garipoğlu Çin’e kaçtı iddiası! Mezarda çıkmazsa ne olacak?

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Herkes mezardaki kemikler Garioğlu'na ait değilse ne olacak? sorusuna yanıt ararken, Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber canlı yayınında "Eğer kemikler Cem Garipoğlu’na ait çıkmazsa Türkiye’de çok fazla tutuklama gelecektir." dedi. Diğer yandan Garipoğlu'nun Çin'e kaçtığı da iddialar arasında yer alırken A Haber Çin Muhabiri Mehmet Zeyrek "Cem Garipoğlu’nun kimlik değiştirerek estetik ameliyat olup yüz değiştirerek yaşadığı konuşulan iddialar arasında." ifadelerini kullandı.

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