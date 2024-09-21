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7. 5 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü tuvalette yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.09.2024 16:58
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7. 5 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü tuvalette yakayı ele verdi

Kırıkkale'de 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı. M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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