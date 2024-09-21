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Siirt'e yıldırım düştü: 64 keçi telef oldu

Giriş: 21.09.2024 17:19
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Siirt’e yıldırım düştü: 64 keçi telef oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

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