07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

31 yıl hapis cezası olan firari yakalandı! Kütahya'da polisten operasyon...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 16:01 Güncelleme: 07.07.2024 16:42
ABONE OL
31 yıl hapis cezası olan firari yakalandı! Kütahya’da polisten operasyon...

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eve yapılan baskın sonucu şahıs yakalanırken N.Ç kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör