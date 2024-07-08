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Kayseri’de firari hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 08.07.2024 22:45
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Kayseri’de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.Ç. (36), polis tarafından yakalandı.

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