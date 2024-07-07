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Balıkesir'de firari FETÖ'cü kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 10:39
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Balıkesir’de firari FETÖ’cü kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

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