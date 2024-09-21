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Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 21.09.2024 16:47
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Antalya’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya-Denizli karayolunda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si ayakta tedavi olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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