Göz göre göre gelen cinayet! 2 kişiyi hayattan koparan elektrik kaçağı skandalı! Meğer 3 ay önce de kablolar kapatılmamış

BÜTÜN İZMİR HESAP SORMALI

Emine Demir isimli X kullanıcısı, "Ne kadar bakımsız yollar. Hangi zamanda yapıldı kim bilir?' derken, Oktavya isimli kullanıcı, "Yani bu kadar aleni gelen bir cinayet. İki masum pırıl pırıl insan gitti. Bütün İzmir hesap sormalı" dedi. Fb isimli kullanıcı, "Cinayet" derken, başka bir vatandaş ise, "İzmir kadar belediyesi vurdumduymaz rezil bir şehir yok. Altyapı şekilsiz, bakım yetersiz, belediye işçisinden memuruna tembel. Hepsini işten atmak lazım" dedi.