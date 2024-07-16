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Göz göre göre gelen cinayet! 2 kişiyi hayattan koparan elektrik kaçağı skandalı! Meğer 3 ay önce de kablolar kapatılmamış

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 07:28 Güncelleme: 16.07.2024 08:59
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Göz göre göre gelen cinayet! 2 kişiyi hayattan koparan elektrik kaçağı skandalı! Meğer 3 ay önce de kablolar kapatılmamış

İzmir'deki elektrik kaçağına kapılarak can veren 2 kişinin acısı yürekleri yaktı. Göz göre göre gelen cinayet gibi olay hakkında bir önemli detaya daha ulaşıldı. Google haritalarda 3 ay önce çekilen görüntülerde, Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ı hayattan koparan elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.

İzmir'de geçen cuma günü meydana gelen şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada soruşturma doğrultusunda, 6 şüpheli hakkında daha gözaltına alındı.

Bunlardan 5'inin gözaltına alındığı, toplam 5 kişinin arandığı beliritldi. Google haritalarda 3 ay önce, yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü. Bu da cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.

BÜTÜN İZMİR HESAP SORMALI
Emine Demir isimli X kullanıcısı, "Ne kadar bakımsız yollar. Hangi zamanda yapıldı kim bilir?' derken, Oktavya isimli kullanıcı, "Yani bu kadar aleni gelen bir cinayet. İki masum pırıl pırıl insan gitti. Bütün İzmir hesap sormalı" dedi. Fb isimli kullanıcı, "Cinayet" derken, başka bir vatandaş ise, "İzmir kadar belediyesi vurdumduymaz rezil bir şehir yok. Altyapı şekilsiz, bakım yetersiz, belediye işçisinden memuruna tembel. Hepsini işten atmak lazım" dedi.

ARKADAŞLARINDAN KARANFİL
Sabah'ın haberine göre; Demokrasi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Özge Ceren Deniz'in öldüğü sokağa karanfil bıraktı. Ayrıca 'kaza değil cinayet' yazılı bir pankartı olay yerindeki sandalyenin üzerine bırakan Özge'nin arkadaşları yaşanan olaya tepki gösterdi.

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