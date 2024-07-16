Göz göre göre gelen cinayet! 2 kişiyi hayattan koparan elektrik kaçağı skandalı! Meğer 3 ay önce de kablolar kapatılmamış
İzmir'deki elektrik kaçağına kapılarak can veren 2 kişinin acısı yürekleri yaktı. Göz göre göre gelen cinayet gibi olay hakkında bir önemli detaya daha ulaşıldı. Google haritalarda 3 ay önce çekilen görüntülerde, Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ı hayattan koparan elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.
İzmir'de geçen cuma günü meydana gelen şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 24'ü gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F.'nin de bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada soruşturma doğrultusunda, 6 şüpheli hakkında daha gözaltına alındı.
Bunlardan 5'inin gözaltına alındığı, toplam 5 kişinin arandığı beliritldi. Google haritalarda 3 ay önce, yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü. Bu da cinayet gibi ihmalin göz göre göre geldiğini gözler önüne serdi. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşılan Google haritalar fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya tepkilerini dile getirdi.
BÜTÜN İZMİR HESAP SORMALI
Emine Demir isimli X kullanıcısı, "Ne kadar bakımsız yollar. Hangi zamanda yapıldı kim bilir?' derken, Oktavya isimli kullanıcı, "Yani bu kadar aleni gelen bir cinayet. İki masum pırıl pırıl insan gitti. Bütün İzmir hesap sormalı" dedi. Fb isimli kullanıcı, "Cinayet" derken, başka bir vatandaş ise, "İzmir kadar belediyesi vurdumduymaz rezil bir şehir yok. Altyapı şekilsiz, bakım yetersiz, belediye işçisinden memuruna tembel. Hepsini işten atmak lazım" dedi.
ARKADAŞLARINDAN KARANFİL
Sabah'ın haberine göre; Demokrasi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşları Özge Ceren Deniz'in öldüğü sokağa karanfil bıraktı. Ayrıca 'kaza değil cinayet' yazılı bir pankartı olay yerindeki sandalyenin üzerine bırakan Özge'nin arkadaşları yaşanan olaya tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır? 2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır?
- YKS birincisi kim oldu, kaç kişi? YKS 2024 AYT-TYT-YDT'de 500 tam puan kaç kişi yaptı? YKS 1.'si hangi ilden çıktı?
- YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları
- YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları nereden öğrenilir? meb.gov.tr 2024 SONUÇ TAKVİMİ
- Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Liste yayımlandı: EYT, SSK, BAĞ-Kur'luya %4-%5'lik ek zamla en düşük 10.000 TL altına...
- SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?