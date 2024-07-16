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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:06
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İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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