16 Temmuz 2024, Salı
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İhmal kurbanı Özge’nin ailesi A Haber’e konuştu
İzmir'de 2 kişinin elektriğe kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturmada gözaltı alınanların sayısı arttı. Faciada hayatını kaybeden Özge Ceren Yıldız'ın ailesi adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyor. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 6'sı serbest bırakıldı.