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İhmal kurbanı Özge’nin ailesi A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 08:58
İzmir'de 2 kişinin elektriğe kapılarak ölmesiyle ilgili soruşturmada gözaltı alınanların sayısı arttı. Faciada hayatını kaybeden Özge Ceren Yıldız'ın ailesi adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyor. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 6'sı serbest bırakıldı.
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Özge’nin ailesi A Haber’e konuştu
Özge’nin ailesi A Haber’e konuştu
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